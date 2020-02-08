الكويت تناشد رعاياها تأجيل السفر لسنغافورة خشية "كورونا"

ناشدت الكويت، السبت، رعاياها الراغبين في السفر إلى سنغافورة تأجيل خطط سفرهم خشية الخطر الناجم من تفشي فيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك بعد إعلان الحكومة السنغافورية رفع حالة التأهب إلى الدرجة البرتقالية، إثر ارتفاع الحالات المصابة إلى 33 حالة.

وقالت سفارة الكويت لدى سنغافورة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، إن هذه المرة الأولى التي ترفع وزارة الصحة السنغافورية درجة التأهب إلى هذه الحالة الحرجة منذ 17 عاما.

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ودعت الكويتيين الراغبين في السفر إلى التريث حتى تستقر الأوضاع، مطالبة الرعايا الموجودين في سنغافورة بسرعة المغادرة وعدم البقاء إلا في حالات الضرورة القصوى.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة الوفيات في مختلف أرجاء الصين جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 722 حالة وفاة، بعد تسجيل 86 حالة وفاة جديدة.

كما أعلنت السلطات ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بمقدار 3399 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأدى تفشي فيروس كورونا إلى إغلاق مدن بأكملها في مقاطعة هوبي، علاوة على قرى وأحياء في جميع أنحاء البلاد.

كما انتشر الفيروس في نحو 24 دولة منذ اكتشافه لأول مرة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية. ولقي شخصان حتفهما حتى الآن خارج الصين، أحدهما في هونج كونج والآخر في الفلبين.