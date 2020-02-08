التضامن: "متدوش أطفال الشارع فلوس.. أدوهم أكل وبلغونا نساعدهم".. ووحدات متنقلة تبحث عن الأطفال بلا مأوى في 13 محافظة

"أطفال الشوارع" ظاهرة أصبحت خطيرة وقنبلة قابلة للأنفجار في أي وقت، وهو ما جعل وزارة التضامن تعلن عن "برنامج بلا مأوي".

برنامج "أطفال بلا مأوى

بدوره، قال محمد شاكر، المشرف العام على الوحدات المتنقلة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "أطفال بلا مأوى"، يعمل في 13 محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك من أجل استقطاب الأطفال من الشوارع والعودة إلى الأسر، أو إيداعهم في مؤسسات الرعاية إلى حين توفيق أوضاعهم مع أسرهم وحل مشكلاتهم.

الوحدات المتنقلة

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صوت الناس"، عبر شاشة "المحور"، أن الوحدة المتنقلة تحتوي على جزء خاص بالإسعاف، وأنشطة يمكن أن تنفذ فيها أو في منطقة مجاورة لها، لإذابة الجليد بين الطفل والإخصائي والوصول للمعلومات الصحيحة عنه، لحل مشكلته والعمل على إعادته لأسرته. حسبكا نشر موقع "الوطن".

وتابع، أنه جرى إجراء مسح لتحديد نقاط تواجد أطفال الشوارع في محافظات الجمهورية في عام 2014، لافتًا إلى أن الوحدة تتعامل أيضًا مع البلاغات التي تردها على رقم 16439، حيث تتحرك الوحدة لتوفير المأوى للطفل أو المشرد.

الوحدات المتنقلة

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قال محمد شاكر، المشرف العام على الوحدات المتنقلة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "أطفال بلا مأوى"، يعمل في 13 محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك من أجل استقطاب الأطفال من الشوارع والعودة إلى الأسر، أو إيداعهم في مؤسسات الرعاية إلى حين توفيق أوضاعهم مع أسرهم وحل مشكلاتهم.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صوت الناس"، عبر شاشة "المحور"، أن الوحدة المتنقلة تحتوي على جزء خاص بالإسعاف، وأنشطة يمكن أن تنفذ فيها أو في منطقة مجاورة لها، لإذابة الجليد بين الطفل والإخصائي والوصول للمعلومات الصحيحة عنه، لحل مشكلته والعمل على إعادته لأسرته.

وتابع، أنه جرى إجراء مسح لتحديد نقاط تواجد أطفال الشوارع في محافظات الجمهورية في عام 2014، لافتًا إلى أن الوحدة تتعامل أيضًا مع البلاغات التي تردها على رقم 16439، حيث تتحرك الوحدة لتوفير المأوى للطفل أو المشرد.

البرنامج لا يتعامل مع حالات الاضطرابات العقلية

وحول أبرز التحديات، قال "شاكر" إن حالات الاضطرابات العقلية هي الأصعب، حيث لا يتضمن البرنامج أماكن متخصصة للعمل مع مثل هذه الحالات، وذلك بالإضافة إلى الحالات النفسية شديدة التدهور، الذين يمتلكون قناعات معينة من الصعب تغييرها.

وأشار إلى أن استجابة الطفل لجهود البرنامج تتوقف على السن وفترة التواجد في الشوارع والاحتياجات، بالإضافة إلى الأسر التي تفضل عمل الأطفال في الشارع لجلب الأموال، أو أنها تعيش بالكامل في الشارع.

ووجه شاكر، رسالة إلى المواطنين، طالبهم فيها بعدم مساعدة أطفال الشوارع بالمال: "متدوش حد فلوس في إيده، إدوه أكل عشان يعيش، وبلغونا عشان نروح نساعده".