الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات ينطلق اليوم.. والتعليم تشكل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى.. وبدء تطبيق حظر النقاب بجامعة القاهرة

ينطلق اليوم السبت الفصل الدراسى الثانى بالجامعات المصرية للعام الجامعى 2019 / 2020 ، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعى الجارى.

الفصل الدراسي الثاني

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى اليوم 8 فبراير على أن يستمر لمدة 15 أسبوعا، ثم إجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى في شهرى مايو ويونيه وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.

كانت وزارة التعليم العالى، أكدت أنه لا نيه لتأجيل الدراسة للفصل الدراسى الثانى، وأن الدراسة فى موعدها الذى تم الإعلان عنه فى الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2019/2020 يوم السبت المقبل الموافق 8 فبراير 2020. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأكدت الوزارة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لترصد الوبائيات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس فى الترصد الوبائى، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفورى مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

تطبيق منع النقاب

وفى نفس السياق ، من المقرر أن تبدأ جامعة القاهرة، فى تطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا والخاص بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة داخل قاعات المحاضرات، على أن تكون عقوبة الممتنع عن تنفيذ الحكم المنع من التدريس بالجامعة.

الخشت

ووجه رئيس جامعة القاهرة الكليات والمعاهد بإعلان الجداول الدراسية للمقررات انتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة، وإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الثانى، مشيرًا إلى ضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والتواصل معهم، وتفعيل خطة الموسم الثقافى بكل كلية.

وقال الدكتور الخشت، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة التي جرت خلال فترة الإجازة، ومراجعة سلامة المصاعد، وتجهيزات المدن الجامعية وانتهاء أعمال الصيانة بها، لافتًا إلى ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين المعتمدة في الجامعة لضمان سير وتنظيم العملية التعليمية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة ، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتأمين الحرم الجامعي فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات، وصيانة منظومة الكاميرات، للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية وتحقيق الانضباط، وأشار إلى أن الجامعة قامت بمراجعة العيادات الطبية المتواجدة بعدد من الكليات وتوفير طبيب وتمريض بكل عيادة.

بداية الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

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كما تنطلق اليوم السبت، الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى والتى بدأت 25 يناير الماضى، حيث تستقبل مدارس عدة محافظات على رأسها الإسماعيلية، وقنا، والإسكندرية والمنيا والغربية وكفر الشيخ والأقصر، وأسيوط ودمياط وأسوان والبحيرة والقاهرة الطلاب لينتظم الفصل الدراسى الثانى، بعد مطالب بتأجيل الدراسة تخوفا من الأمراض والأوبئة.

غرفة عمليات لتلقى شكاوى

فيما شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غرفة عمليات لتلقى شكاوى أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

نائب الوزير لشئون المعلمين

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، على ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق لشروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19/9/2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

وطالب نائب الوزير بعدم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الخاصة قبل الميعاد المحدد من 1/6 إلى 30/6، ومن يخالف تلك التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية، كما وجه بعدم السماح بالتدريب إلا بموافقة اللجنة العليا، ويتم التعامل مباشرة من إدارة التدريب بالتعاون مع منسقي النظام الجديد للتعليم مع مديري التدريب.

شروط قبول المتطوعين للعمل كمعلمين بالمدارس

وذكر الدكتور رضا حجازى شروط قبول المتطوعين للعمل كمعلمين بالمدارس ومنها أن يكون المتطوع خريج كلية تربية (مؤهل عالى تربوى، وخدمة اجتماعية)، وسيتم عمل مقابلة شخصية له قبل الموافقة عليه، مضيفًا إنه سيتم تدريبه وفقًا للمادة العلمية التى سيقوم بتدريسها والمرحلة الدراسية، ويمنح المتطوع شهادة خبرة على ألا تقل مدة خدمته أقل من ثلاثة أشهر، موضحًا أن هذا لن يؤثر على مسابقة المعلمين لسد العجز، حيث سيتم التعاقد معهم على قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية.

وفى نفس السياق، أشار نائب الوزير إلى وجود رابط جديد لتلقى الشكاوى من نتيجة امتحان الصف الثانى الثانوى على موقع الوزارة، بالإضافة إلى وجود رابط على موقع الإحصاء؛ لحصر جميع الطلاب الذين قاموا بالإبلاغ عن أى عطل أصاب التابلت أثناء أداء الامتحان.

وشدد الدكتور رضا حجازى على أهمية الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسئولي من وزارة الصحة، مشيرًا إلى وجود دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية على موقع الوزارة.

رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى

ومن جهته، أكد الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص على ضرورة ملاحظة الطلاب من بداية اليوم الدراسي أثناء الطابور ومرورًا بالفصول للاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، وتفعيل غرف الملاحظة وتجهيزاتها، لحين التعامل مع الطالب المصاب من قبل التأمين الصحى، مشددًا على ضرورة توفير المطهرات والمنظفات بالمدارس، والتهوية الجيدة داخل الفصول، مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية.

وأوضحت الدكتورة هناء أبو السعود مدير عام الإدارة العامة للوبائيات بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة أنه تم التأكيد على كافة محافظات الجمهورية بتنظيم ندوات استرشاديه للمعلمين والإداريين بالمدارس بالتعاون مع التأمين الصحى، والالتزام بتوجيهات الطبيب من علاج وأجازه مرضية للطالب المصاب، وعدم عودته إلى المدرسة قبل المدة المحددة له. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

كما أكد الدكتور جمال الكاشف مدير عام إدارة رعاية أطفال السن المدرسى والمراهقين على ضرورة توفير الوجبة الغذائية المتكاملة، والقيام بالأنشطة البدنية لرفع المناعة عند الطلاب، مشيرًا إلى عدم وجود فيروس كورونا فى مصر.