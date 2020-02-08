قبلان قبلان: نحن امام حصار اقتصادي ومحاولات تجويع واستهداف لمجتمعاتنا

لفت عضو هيئة الرئاسة في الحركة ورئيس ​مجلس الجنوب​ ​قبلان قبلان​ خلال احياء ​حركة أمل​ الذكرى الذكرى السنوية لانتفاضة 6 شباط 1984 الى اننا "امام حصار اقتصادي ومحاولات تجويع ومحاولات ذر الفتنة واستهداف لمجتمعنا وبيئتنا وقيمنا واخلاقنا بمشاريع مشبوهة تعمل جمعيات أنشئت خصيصا لهذه الغاية على تخومنا وبيوتنا وقرانا كي تبث روح الاستسلام وروح التراجع والملل في نفوسنا ونفوس ابنائنا كي نعيش حالة من الضعف ، يعتقدون انهم يمكن بهذه الحالة ان ينقضوا علينا ونحن نعالج مشاكلنا الداخلية ، يمكن لهم ان ينقضوا علينا ويحققوا ما عجزوا عن تحقيقه سابقا".

واشار الى أن "الذي يجري اليوم من فتنة تجتاح عالمنا العربي ومن حصار اقتصادي ومالي واجتماعي في بلدنا ومن حملات مشبوهة تستهدف رموزنا وقيادتنا وقيمنا ومثلنا ومن مشروع يراد به ان ينقل هذا البلد الى أتون الفتنة والفوضى وصولا الى خدمة ذلك المشروع بطرح ​صفقة القرن​ التي يقال من خلالها للشعب اللبناني انكم انتم بحالة جوع وحالة حصار مالي واقتصادي واجتماعي وهناك كل المنافذ مقفلة امامكم وليس امامكم سوى امر واحد ان تذهبوا وتقبلوا بصفقة القرن ، ماذا يعني ذلك ؟ ان تتخلوا عن ايمانكم ب​القضية الفلسطينية​ وتتخلوا عن ايمانكم بنصرة ​الشعب الفلسطيني​ وتتخلوا عن ايمانكم بقيمة وطنكم وارضكم وتتنكروا لكلام قادتكم واولياكم الذين قالوا " ان ​اسرائيل​ شر مطلق والتعامل معها حرام "، عندها يمكن ان تعطوا بعض فتات ​المال​ العربي ثمنا لتوطين يراد به ضرب القضية الفلسطينية من الصميم واحداث فتن داخلية في الاوطان التي يوجد فيها فلسطينيي الشتات وتخرجون من هذه القضية وتصبحون كما اصبح اخوتكم العرب عندها يصبح الجميع سواسية"، مضيفا: "يريدون لنا ان نجوع وعليكم ان تفهموا انهم يطلقون في بعض الساحات الكثير من الشعارات ، يريدون لنا ان نقول الى متى انتم ستستمرون بهذه الشعارات ، انتم بحالة جوع وحصار تخلوا عن هذا المشروع واليكم المساعدات والاموال ، واذا لم تتخلوا عن قيمكم وعن مشروعكم سيستمر الحصار عليكم ، نحن نقول انه ان تخلينا عن مشروعنا نتخلى اولا عن ولائنا لائمة علمونا ان لانساوم على الحق ونتخلى ثانيا عن امام زرع فينا بذرة العزة والكرامة ، عن ​موسى الصدر​ ، يدعونا ان نتخلى عن شهداء كنا واياهم في طريق ونحن نعد انفسنا ان نلحق بهم ، يريدوننا ان نغير الطريق ونقول للشهداء اذهبوا الى حيث ذهبتم ونحن عائدون الى حيث يريدون ذلك ، لا والله لن نترك شهداءنا بل سنلحق بهم ، سنسير على ذات الطريق وسنحفظ هذا الوطن وسنحفظ بلادنا وارضنا ومشروعنا ولن نستسلم لاولئك الذين يريدون ان يزرعوا الفتنة اليوم في قرانا وبلداتنا".

وشدد على اننا "نتبنى ونلتزم بكل مطالب الحراك المشروع بوضع اهلنا وقرانا وبلداتنا ولكننا نقرأ جيدا فيما بين السطور وحول الشعارات واليافطات المعروفة وحول ​وسائل الاعلام​ التي بعضها تخلى عن رسالته واصبح يوزع لذلك المشروع الذي يريد ان يقتل كل همة فينا ونحن نعلم انه في الميدان صراع طويل بين من يدافع عن حقه وبين من يريد لنا الاستسلام، ايمانا بشهدائنا وارضنا ومسيرتنا وبقائدنا وبمدرستنا سنستمر بهذا المشروع ، وكما هزمناهم في السادس من شباط ، وكما هزموا في العام 2000 ، وكما هزموا في العام 2006 سيهزمون مرة واخرى ولو فعلوا مرة وهزمناهم لاننا نسير على طريق الحق ولاننا نعمل من اجل الحق ولاننا مؤمنون بقضيتنا وبعدالة قضيتنا وبأحقية انساننا".