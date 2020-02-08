حسن يعقوب: انقاذ لبنان يكون بإتخاذ إجراءات اصلاحية مؤلمة

اعتبر رئيس "حركة النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​ أن "انقاذ ​لبنان​ يكون باتخاذ اجراءات اصلاحية مؤلمة وتنفيذ الخطط الاقتصادية والمالية سريعا، رغم تضرر مصالح بعض الزعامات التي ينتموا لها بعض الوزراء. مثل ​خطة الكهرباء​، وتعيين احرار غير منتمين في مواقع المحاسبة ك​القضاء​ والامن والمالية"، مشددا على أن "الولاء للوطن اولى من الانتماء للزعامات".

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