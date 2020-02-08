النشرة: الشرطة العسكرية أوقفت سوريا في حاصبيا بجرم دخوله المنطقة خلسة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن دورية من ​الشرطة العسكرية​ في ​الجيش اللبناني​ أوقفت في المنطقة ع.أ.ع (سوري الجنسية) بجرم دخوله المنطقة خلسة وتم تسليمه إلى مخفر حاصبيا للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بحقه. إضغط للمزيد

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