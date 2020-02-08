فهمي عرض مع درويش الأوضاع العامة في البلاد

عرض وزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي في مكتبه اليوم مع النائب الدكتور ​علي درويش​ الأوضاع العامة في البلاد وشؤونا تتعلق بمنطقة ​طرابلس​ والشمال، وكانت مناسبة تم فيها البحث في التطورات السياسية في ضوء المستجدات.

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