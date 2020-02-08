مزارعو البقاع: لاعادة زراعة الشمندر السكري في السهل

طالب مزارعو ​البقاع​ اعادة زراعة الشمندر ​السكري​ في سهل البقاع لما تشكل هذه ​الزراعة​ أهمية لتنظيم الرزنامة الزراعية وتخفيف من مساحات الزراعات الأخرى متل ​البطاطا​ والبصل والخضار، وتخفف هذه الزراعة من استيراد السكر من الخارج وتصبح المنتجات الزراعية الأخرى كافية للسوق المحلي الامر الذي يسهل على المزارع تصريف إنتاجه بأسعار مقبولة في السوق المحلي ويعطي فرص عمل جديدة لحوالي 1500 عائلة في البقاع في ظل الأوضاع المتردية.

كما طالب ​المزارعون​ وزير الزراعة ادراج بند اعادة زراعة الشمندر السكري بأقرب وقت كي يستطيع المزارع تحضير الارض ونفسه وتأمين البذار قبل فوات الاوان، خاصة ان جزء كبير من الانتاج الزراعي في البقاع يتلف في الارض بسبب عدم تامين أسواق خارجية والسوق المحلي لا يستوعب كمية الانتاج، مهددين بالتصعيد في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم.