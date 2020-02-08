عبدالله: الامتحان الأساسي للحكومة يتجسد بقدرتها على أعادة الثقة للمواطن

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ ان "الأمتحان الأساسي للحكومة الحالية، يتجسد بقدرتها على أعادة الثقة للمواطن اللبناني، بوجود مرجعية سياسية، قادرة على لجم تفلت السوق الاقتصادي والمالي والنقدي من أية ضوابط أخلاقية. واذا فشلت في ذالك، أسوة بأخفاقها في أحداث نقلة نوعية في ​الكهرباء​، نكون قد وصلنا إلى الأفلاس والأنهيار".

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