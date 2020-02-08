ناجي حايك: مشكلة وليد جنبلاط مع المسيحي القوي دائمة

لفت القيادي السابق في "​التيار الوطني الحر​" ​ناجي حايك​ في حديث تلفزيوني الى أننا " لم نصفح عن أحد في قضية ​الفساد​ بل القانون هو الذي سمح"، مؤكدا أن "مشكلة الجميع معنا هي في عدم تغطيتنا للفساد وعدم قبولنا السير بهذه المنظومة".

واشار الى "الموضوع المتقدم من ​الكهرباء​ كان جيداً "، لافتا الى أن "هناك قوى ساسية تعمل على تعطيل العمل ب​خطة الكهرباء​ لمصلحة "مافيات" ​المولدات​ والفيول".

وشدد على أن "مشكلة رئيس ​الحزب الاشتراكي​ وليد جنيلاط هي مع المسيحي القوي"، لافتا الى أنه "حكما سيقف ​جنبلاط​ في وجه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​"، مشيرا الى أننا "نتوق الى التحالف مع اللبنانيين وأولهم ​الدروز​ ولكن مشكلتنا أنه لا يسمح لنا بذلك".