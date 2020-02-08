ناجي حايك: مشكلة وليد جنبلاط مع المسيحي القوي دائمة

لفت القيادي السابق في "التيار الوطني الحر" ناجي حايك في حديث تلفزيوني الى أننا " لم نصفح عن أحد في قضية الفساد بل القانون هو الذي سمح"، مؤكدا أن "مشكلة الجميع معنا هي في عدم تغطيتنا للفساد وعدم قبولنا السير بهذه المنظومة".
واشار الى "الموضوع المتقدم من الكهرباء كان جيداً "، لافتا الى أن "هناك قوى ساسية تعمل على تعطيل العمل بخطة الكهرباء لمصلحة "مافيات" المولدات والفيول".
وشدد على أن "مشكلة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنيلاط هي مع المسيحي القوي"، لافتا الى أنه "حكما سيقف جنبلاط في وجه رئيس الجمهورية ميشال عون"، مشيرا الى أننا "نتوق الى التحالف مع اللبنانيين وأولهم الدروز ولكن مشكلتنا أنه لا يسمح لنا بذلك".
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