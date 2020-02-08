ميشال ضاهر: المطلوب عملية جراحية موجعة للخروج من الأزمة

أكد النائب ​ميشال ضاهر​ ان "المطلوب خطة إنقاذ واضحة وجريئة. الحلول المؤقتة لم تعد تجدي نفعًا المطلوب ​عملية جراحية​ موجعة للخروج من ​الأزمة​ أما إذا كانت هذه ​الحكومة​ غير مستعدة لهكذا إجراءات فلترحل غير مأسوف عليها. المرحلة استثنائية والمطلوب حكومة استثنائية تتمتع بالجرأة على اتخاذ القرارات المفصلية والمصيرية".

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