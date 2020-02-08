بارامونوف: زيارة ماكرون الى روسيا ستشكل انطلاقة بالعلاقات بين البلدين

لفت مدير قسم أوروبا الأول بوزارة الخارجية الروسية أليكسي بارامونوف الى أن "زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى روسيا للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب العالمية الثانية ستخلق نقطة انطلاق جديدة في العلاقات بين موسكو وباريس".
وشدد بارامونوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على انه "وكما هو معلوم، سيشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في احتفالات يوم 9 أيار في موسكو بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية"، لافتا الى أن "هذه الزيارة للزعيم الفرنسي لروسيا، والتي ربطها بعض الخبراء بزيارة شارل ديغول إلى الاتحاد السوفياتي في عام 1944، والتي تهدف للتأكيد على الطبيعة الخاصة للعلاقات الثنائية التي صمدت أمام اختبار القوة حتى في أصعب الفترات بتاريخ أوروبا، وخلق نقطة انطلاق جديدة مهمة فيها".
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