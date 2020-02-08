بارامونوف: زيارة ماكرون الى روسيا ستشكل انطلاقة بالعلاقات بين البلدين

لفت مدير قسم ​أوروبا​ الأول ب​وزارة الخارجية الروسية​ أليكسي بارامونوف الى أن "زيارة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ إلى ​روسيا​ للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب العالمية الثانية ستخلق نقطة انطلاق جديدة في العلاقات بين ​موسكو​ و​باريس​".

وشدد بارامونوف، في ​مقابلة​ مع وكالة "سبوتنيك" على انه "وكما هو معلوم، سيشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في احتفالات يوم 9 أيار في موسكو بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية"، لافتا الى أن "هذه الزيارة للزعيم الفرنسي لروسيا، والتي ربطها بعض الخبراء بزيارة ​شارل ديغول​ إلى ​الاتحاد السوفياتي​ في عام 1944، والتي تهدف للتأكيد على الطبيعة الخاصة للعلاقات الثنائية التي صمدت أمام اختبار القوة حتى في أصعب الفترات بتاريخ أوروبا، وخلق نقطة انطلاق جديدة مهمة فيها".