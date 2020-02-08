خامنئي: ايران لديها قوة جوية قوية رغم الضغوط الأميركية

أعلن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي الخامنئي خلال استقباله قادة كوادر القوة الجوية للجيش الايراني الى أن "لدى ايران قوة جوية قوية رغم الضغوط الأميركية".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن خامنئي تأكيده ان "إيران تمتلك سلاحا قويا جدا على الرغم من القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979"، مضيفا: "منذ الثورة كان هدفهم منعنا من امتلاك سلاح جوي قوي ... لكن انظر إلينا الآن"، مشيرا الى أننا " نصنع الطائرات، وقد حولنا ضغطهم إلى فرصة".
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