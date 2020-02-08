سانا: وحدات من الجيش السوري تنهي تمشيط مدينة سراقب

أفادت وكالة "سانا" السورية أن "وحدات من ​الجيش السوري​ أنهت تمشيط مدينة ​سراقب​ ب​ريف إدلب الجنوبي​ الشرقي بالكامل من المفخخات و​الألغام​ بعد دحر ​الإرهاب​ عنها". إضغط للمزيد

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