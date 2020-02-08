شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات للعمال الوافدين فى الدوحة بسبب تأخر رواتبهم والانتهاكات المستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع قطريليكس، أن مصادر كشفت عن تظاهر عدد من العمال الوافدين إلى الدوحة، للمشاركة في مشاريع إنشاء ملاعب كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر، لافتا إلى أن هذه التظاهرة تأتى بسبب تأخير صرف رواتبهم، حيث قاموا بقطع الطرق، وأضربوا عن العمل؛ نظرًا للظروف القاسية التي يعيشونها، ورفع العديد من المشاركين بالتظاهرة لافتات تفيد بأنهم لم يتلقوا رواتب منذ 4 أشهر، ولم يتوفر لهم سكن ملائم والذين يصل عددهم ما يقرب من مليون عامل آسيوى.

كان تقرير أممى كشف الأوضاع المأساوية، للعمال فى قطر، بسبب خطر الضغط الحرارى خلال فصل الصيف، وهو ما يشكل خطر كبيرا على حياتهم.

وقال التقرير الأممى، إن هناك خطر مرتفع أو شديد يتعرض له العاملين قى قطر، بسبب العمل فى ظل درجة الحرارة المرتفعة، حيث اعتمد التقرير على بيانات من 125 عامل فى قطر بعضهم يعمل فى ملاعب كأس العالم المقبل مونديال 2022 وآخرين فى مزرعة.

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وقال التقرير الأممى، إنه تبين أن ثلث العاملين فى الدراسة فى قطر عانوا من ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 38 درجة مأوية وهو ما يمثل خطر صحيا عليهم.