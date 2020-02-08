شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير برلمانى من استمرار وجود العشش والمعابر العشوائية على السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل الفريق كامل الوزير، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول انتشار العشش على جانبي قضبان السكة الحديد والذى يتسبب في إعاقة حركة سير القطارات ووقوع الحوادث، واستمرار وجود المعابر العشوائية التي تهدد حياة المواطنين.

وأوضح زين الدين، أن المزلقانات العشوائية جاءت نتيجة التخطيط السيئ على أطراف المدن فى ظل غياب دور الدولة ممثلة فى الوحدات المحلية، فى الرقابة، وعدم قدرتها على توفير بديل آمن وعدم قدرتها على استيعاب الكم الهائل من الزيادة السكانية على أطراف المدن، فاضطر المواطنون إلى التعدى على أسوار السكك الحديدية وإيجاد فتحات للعبور منها سوء كان على الأقدام أو بالسيارات أو بالدراجات البخارية.

وأشار إلى أن هناك نحو 7 آلاف و500 حالة تعدٍ على حرم السكة الحديد بين مزلقانات غير شرعية وأسواق عشوائية وعشش خشبية، وأن تعديات الأهالى فى مواقع عدة، تجسدت فى البناء على الأرض، والاستعانة فى ذات الوقت بمقتنيات الهيئة نفسها من فلنكات حديدية أو خشبية وبقايا أجزاء من القضبان لبناء العشش، وتربية الطيور والدواجن، فى حين فضل آخرون منهم المتاجرة فى قطع من القضبان أو المخلفات الحديدية، لتحقيق مكسب مادى.

وأضاف أن جميع الحلول التى تقوم بها الجهات المعنية مثل وزارتى النقل والتنمية المحلية فى إغلاقها تقليدية، وطالب بإعداد خطة عاجلة لإزالة العشش الخشبية من على شريط قضبان السكك الحديدية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ووضع إجراءات قانونية صارمة ضد أى مواطن يقوم بعمل فتحة فى أسوار السكة الحديد ليعبر من خلالها الأهالى إلى الاتجاه الآخر.