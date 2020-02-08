الرئيس الأمريكي يقيل سفيرا أدلى بشهادة خلال التحقيقات في إطار إجراءات عزله

أفادت وسائل إعلام أميركية، أن الرئيس دونالد ترامب، أقال أمس الجمعة، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاند، الذي أدلى بشهادة خلال التحقيقات التي أجراها مجلس النواب، في إطار إجراءات عزل الرئيس الجمهوري.

ونقلت وسائل إعلام، وبينها صحيفة “نيويورك تايمز”، عن سوندلاند، قوله في بيان “لقد أبلغت اليوم بأن الرئيس يعتزم استدعائي في الحال، من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي”.

ويأتي القرار الرئاسي، بعد يومين من تبرئة مجلس الشيوخ الرئيس ترامب من التهمتين اللتين وجههما إليه مجلس النواب بقصد عزله من منصبه.

وأمس الجمعة، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس إلى “شطب” عزله بتهمة استغلال السلطة بعدما تمت تبرئته في مجلس الشيوخ.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، “هل عليهم شطب العزل في مجلس النواب؟ عليهم القيام بذلك لأنه كان خدعة”.

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ويذكر أن مجلس النواب أقر عزل ترامب في دجنبر الماضي، بتهمتين تتعلقان بممارسته ضغوطا على الحكومة الأوكرانية، لفتح تحقيق بالفساد بشأن المرشح الأبرز لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الديموقراطي جو بايدن.

لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، برأه الأربعاء، في ختام ثالث محاكمة بقصد العزل لرئيس أميركي في التاريخ.

وشن ترامب منذ الأربعاء الماضي، هجمات ضد منتقديه السياسيين، وخلال خطاب متلفز أول أمس الخميس، حمل الصفحة الأولى من واشنطن بوست، حيث كتب “ترامب بريء”.

وبذلك، يغلق فصل بدأ الصيف الماضي مع الكشف عن الضغوط التي مارسها ترامب على أوكرانيا، ليلفت الرئيس الجمهوري إلى حملته لإعادة انتخابه.

وصباح أمس، كتب الرئيس تغريدة ساخرة عن خصومه الديمقراطيين، منتقدا إياهم بسبب المشاكل التقنية التي واجهوها خلال المرحلة الأولى من الانتخابات التمهيدية، الاثنين في ولاية أيوا.