حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين ترتفع إلى 717.. وتسجيل 34 ألف مصاب

أعلنت السلطات الصينية، في مقاطعة هوبي في وسط الصين، اليوم السبت، أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 717 شخصا في الصين، منذ ظهوره لأول مرة في دجنبر الماضي في مدينة ووهان، عاصمة هذه المقاطعة.

ويعتبر الرقم الجديد، أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونغ كونغ في العامين 2002 و2003 بسبب فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحاد).

أما حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد، فقد تم تسجيل 2841 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في المقاطعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 34 ألف مصاب.

وأمس الجمعة، أعلنت الإدارة الأمريكية، عن تعهدها بتقديم مساعدات تصل إلى 100 مليون دولار، إلى الصين والدول المتأثرة من فيروس كوروونا الجديد.

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وأفاد بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن المساعدات ستقدم للسيطرة على الفيروس ومكافحته.

وأوضح أن المساعدات ستقدم مباشرة عبر مؤسسات متعددة الأطراف، والصناديق المالية الحالية. ودعا الوزير الأمريكي دول العالم إلى المشاركة في تقديم المساعدات.

يذكر أنه من أعراض الإصابة بالفيروس؛ التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة في التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفق منظمة الصحة العالمية.

وظهر الفيروس الغامض في 12 دجنبر 2019، بمدينة ووهان الصينية (وسط)؛ إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.