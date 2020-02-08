طمرة: إصابتان إثر حريق في منزل مأهول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شبّ صباح اليوم، السبت، حريق في منزل مأهول بمدينة طمرة، ما أسفر عن وقوع إصابتين بالمكان كما إلحاق أضرار في الممتلكات.

وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ، بأن إحدى الإصابتين وصفت بالطفيفة نتيجة استنشاق الدخان، بينما الأخرى إثر تعرض شخص لحروق في منطقة القدم.

واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وأخمدت ألسنة النار إلى جانب إخراج الدخان الكثيف من المنزل.

هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

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وتسود حالة جوية عاصفة ترافقها أمطار غزيرة في مختلف أنحاء البلاد، وحذر المسؤولون في سلطة الإطفاء والإنقاذ من استخدام وسائل تدفئة غير آمنة.

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ، المواطنين، مرة أخرى بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ سبل الوقاية والأمان داخل المنازل، خصوصا في فصل الشتاء.

وختمت بالقول: "لا تتركوا المواقد، المدافئ أو وسائل التدفئة مشتعلة دون رقابة، وأبعدوها عن الأثاث والفراش والملابس أو أي جسم/ مادة قابلة للاشتعال".