سيتين يختار مهاجما لتعويض غياب ديمبلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب برشلونة، كيكي سيتين، استقر على إبرام صفقة منتظرة لتعويض غياب نجم فريقه، الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي ستحرمه الإصابة من اللعب حتى نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن يحصل برشلونة على استثناء من جانب الاتحاد الإسباني، بضم لاعب جديد رغم إغلاق باب القيد، في حالة تأكد غياب ديمبلي لمدة لن تقل عن 5 أشهر.

وارتبط اسم أنخيل رودريغيز، مهاجم خيتافي، بشدة للانضمام إلى برشلونة خلال هذه المرحلة، إلا أن كيكي سيتين له رأي آخر.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن سيتين يفضل التعاقد مع ويليان خوسيه، مهاجم ريال سوسييداد.

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وكان ويليان قريبًا من الانتقال إلى توتنهام في كانون الثاني/يناير الماضي، كما تدرب مع سيتين في لاس بالماس.

وأخبر سيتين إدارة برشلونة بمميزات خوسيه، مؤكدًا أنه حاول إحضاره إلى بيتيس، لكنه لم يستطع التوصل إلى اتفاق مع ناديه.

واعترف خوسيه لإدارة ناديه بأنه يريد الرحيل في الشتاء، لكن سوسييداد تمسك به، لذلك من المتوقع أن يواجه برشلونة صعوبة في حسم الصفقة.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن برشلونة حاول التعاقد مع ويليان خوسيه في الميركاتو الشتوي الأخير، لكن الصفقة فشلت بسبب رفض البارسا دفع 30 مليون يورو.