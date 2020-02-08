الهند تعتزم إبرام صفقة طائرات روسية

السبت 8 فبراير 2020

كشف مسؤول روسي، السبت، عن اعتزام الهند الحصول على 21 مقاتلة إضافية من طراز ميج-29 يو بي غي، لافتا إلى إرجاء محادثات بشأن شراء 18 مقاتلة من طراز سو-30 إم كي إي.



وقال ممثل الخدمة الفيدرالية للتعاون الفني العسكري في روسيا دميتري شوغاييف، وفقا لوسائل إعلام محلية، إن الهند لديها اهتمام أيضا بشراء 18 مقاتلة من طراز سو-30 إم كي إي من أجل التجميع المرخص.

وأشار إلى أن هذه الصفقة في مرحلة النقاش قبل توقيع العقد، موضحا أن المحادثات بهذا الشأن ستبدأ بعد استعداد وزارة الدفاع الهندية لذلك.

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وكانت وسائل إعلام روسية قد نشرت، في وقت سابق، معلومات تفيد بأن نيودلهي تعتزم شراء دفعة إضافية من ميج-29 وسو-30 إم كي إي من موسكو.

في الوقت الحالي، يوجد لدى سلاح الجو الهندي 3 أسراب من مقاتلات الجيل الرابع ميج-29. وفي عام 2018 تم توقيع عقد لتحديث الأسطول بأكمله لإطالة فترة استخدام الطائرات.

وكانت لجنة حكومية هندية لشؤون الأمن قد وافقت عام 2018 على شراء 36 طائرة رافال من شركة داسو الفرنسية، بحسب ما أفاد مسؤول بارز في وزارة الدفاع.