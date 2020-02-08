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شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يفرضون ألف ريال على طلاب المدارس ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ بالحوبان ﺑﺘﻌﺰ والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
بدأت مليشيا الحوثي في إجبار طلاب المدارس ﺑﺘﻌﺰ على دفع ألف ريال تحت مسمى دعم المجهود الحربي.
وحسب ﻣﺼﺎﺩﺭ محلية، ﺑﺎﻟﺤﻮﺑﺎﻥ فقد ألزمت مليشيا الحوثي طلاب المدارس الخاصة بالمحافظة بالتبرع بمبلغ مالي قدره ألف ريال لصالح المجهود الحربي لها.
وتواصل مليشيا الحوثي فرض إتاوات وتبرعات إجبارية على كافة الفئات لدعم نشاطها العسكري وزيادة رواتب ومكافآت قياداتها.
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