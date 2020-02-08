بن بريك: إنجازات الإمارات ضد الإرهاب بالجنوب دفعت الإصلاح إلى إعلان الحرب عليها

السبت 8 فبراير 2020

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، إن الإمارات قامت ببعثرة أحلام الإرهابيين وتم طرد تنظيم القاعدة بقياداته وأفراده من عدن ولحج وأبين وشبوة وساحل حضرموت.



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وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: وفي كل ذلك كتب الله لي شرف المشاركة مع القيادة الإماراتية وأبطال الجنوب.

وتابع: فر الجبناء إلى مأرب والبيضاء، وجن جنون حزب الإصلاح وسخر كل قدراته ضد الإمارات وهاني بن بريك.