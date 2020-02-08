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شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترصد 11 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات حول قياديين في قاعدة اليمن والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
أعلنت الإدارة الأمريكية رصد مكافأة تصل إلى 11 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على الإرهابيين سعد بن عاطف العولقي وخالد سعيد باطرفي.
برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر السبت، صورة للإرهابي سعد بن عاطف العولقي، معلقا عليها: "تعرض الحكومة الأمريكية مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على العولقي".
وفي تغريدة أخرى نشر البرنامج صورة الإرهابي خالد سعيد باطرفي، عارضا مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى وقوعه في يد القوات الأمريكية باليمن.
وأضاف قائلا: "باطرفي عضو بارز في تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية بمحافظة حضرموت في اليمن وعضو سابق في مجلس الشورى للقاعدة في شبه الجزيرة العربية".
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