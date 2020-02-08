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شكرا لقرائتكم خبر عن انفجاران بمأرب جراء قصف حوثي متجدد بصاروخين والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
أكدت مصادر محلية في محافظة مأرب، أنه سمع سمع دوي انفجارين عنيفين في أرجاء المدينة.
وأوضحت المصادر، أن الانفجارين ناجمين عن قصف صاروخي نفذته مليشيا الحوثي استهدف أطراف مدينة مأرب.
في حين ذكرت مصادر أخرى إلى أن هناك معلومات تشير إلى أن بطاريات باتريوت قد اعترضت صاروخ باليستي في سماء مأرب.
وأشارت المصادر إلى أن صاروخ آخر سقط في منطقة قريبة من مخيمات النازحين.
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