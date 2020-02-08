شكرا لقرائتكم خبر عن أول ضحية غير صينية.. كورونا يقضي على أمريكي ويقترب من «سارس» والان نبدء بالتفاصيل

توفي مواطن أمريكي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وهو أول ضحية مؤكدة من جنسية غير صينية، اليوم السبت بينما توفي ياباني أيضا بسبب أعراض تتطابق مع أعراض المرض، في حين يبدو أن عدد وفيات الفيروس سيتخطى سريعا تلك الناجمة عن متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس).

وأعلن‭ ‬متحدث باسم السفارة الأمريكية في بكين وفاة أمريكي عمره 60 عاما شُخصت إصابته بفيروس كورونا في مستشفى جينينتان بمدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس، في السادس من فبراير.

وقال المتحدث لرويترز "نقدم خالص تعازينا للأسرة في فقيدها... واحتراما لخصوصية الأسرة، لن ندلي بتعليق آخر".