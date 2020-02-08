ميسي يضرب شائعات رحيله عن برشلونة بتجديد عقده

وأكدت مصادر مقربة من اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لقناة "سكاي سبورت"، أن " ميسي لا يفكر في مغادرة كامب نو هذا الصيف".

وينتهي عقد ميسي الحالي في حزيران 2021 وهو مستعد لتمديد عقده، على الرغم من أن المهاجم ليس في عجلة من أمره، ويفضل التجديد عامًا بعد عام.



من جهته يرغب برشلونة في التحدث عقد جديد لعدة سنوات، ويأمل في الجلوس مع والد ميسي ووكيله، خورخي في الأشهر المقبلة.

على الرغم من أن الخلاف مع أبيدال قد أثار تقارير في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وحتى الأرجنتين تفيد بأن ميسي يمكن أن ينتقل إلى واحدة من هذه البلدان، إلا أنه نادراً ما كان هناك أي حديث في صحف إسبانيا عن اقتراب رحيل ميسي.

وقيل لـ "سكاي سبورت" إنه بصفته قائد الفريق، شعر ميسي بأنه مضطر للتحدث دفاعًا عن نفسه وزملائه، بينما يريد أيضًا التأكيد على أنه لا يدعو إلى اشعال الأجواء في برشلونة، وأنه يشعر بأن الانتقادات العلنية من جانب ممثلي الإدارة ليست بأمر جيد.



وكان سبب الخلاف بين ميسي وأبيدال، هو تصريحات الفرنسي بأن أسباب إقالة المدرب إرنستو فالفيردي، ترجع لبعض اللاعبين، ليخرج ميسي مطالبه بتحديد أسماء بعينها ومنتقدًا تصرف أبيدال.