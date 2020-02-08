النفط يغلق على انخفاض مع تراجع الأسعار للأسبوع الخامس

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتاً أو ما يعادل 0.87% لتبلغ 54.45 دولاراً للبرميل عند التسوية. ونزل برنت 6.3 بالمئة في الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتاً أو 1.16 % إلى 50.36 دولاراً للبرميل عند التسوية، وخسرت 2.4 بالمئة في الأسبوع.



وسجلت أسعار النفط انخفاضاً للأسبوع الخامس على التوالي، بعد تفشي فيروس كورونا في الصين أكبر دولة مستوردة للنفط الخام، والذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص.

وهذا الأسبوع، اقترحت لجنة تسدي المشورة لمنظمة البلدان لمصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، هذا الأسبوع خفضا مؤقتا للإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يومياً.

فيما طالبت روسيا بمزيد من الوقت لتقييم الموقف، وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن موسكو تحتاج مزيداً من الوقت لتقييم الموقف.



وكانت منظمة أوبك+ قد زادت من تخفيضاتها بنحو 1.7 مليون برميل يوميا، أي قرابة اثنين بالمئة من الطلب العالمي، لكن الأسعار ظلت منخفضة .

ومن المقرر أن يجتمع منتجو أوبك+ بفيينا في الخامس والسادس من آذار، لكن الاجتماع قد يجري تقديم موعده بسبب المخاوف المحيطة بالفيروس.