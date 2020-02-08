اعتقال اربعة اتراك في السليمانية

افاد مصدر كردي في السليمانية، السبت، بأن قوة امنية اعتقلت اربعة اتراك بالمحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية اعتقلت اربعة مواطنين يحملون الجنسية التركية في قضاء سيد صادق التابع لمحافظة السليمانية". واضاف ان "ذلك جاء اثناء محاولتهم سرقة محال للمصوغات الذهبية".







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