السنغال ومدغشقر بدلاً عن قطر وجزر القمر في بطولة كأس العرب للشباب

رياضة 2020-02-08 | 09:03 1,600 مشاهدة اعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، إضافة منتخبي السنغال ومدغشقر الى بطولة كأس العرب للشباب 2020. وجاءت إضافة المنتخبين بدلاً عن قطر وجزر القمر، بعد اعتذارهم عن المشاركة. وتنطلق البطولة للفترة من 17 شباط الى 5 اذار المقبل. يذكر ان القرعة أوقعت منتخبنا ضمن المجموعة الاولى لبطولة كاس العرب للشباب إلى جانب تونس والكويت وموريتانيا.



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