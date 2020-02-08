إصابة جندي بانفجار ناسفة استهدفت عجلة للجيش جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلة تابعة للجيش أثناء مرورها على طريق منطقة الرستمية جنوب بغداد، ما أسفر عن إصابة جندي بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجريح إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".