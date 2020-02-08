ما حدث في ساحة الصدرين في النجف الاشرف سرعان ما انعكس رفض واستنكار من المتظاهرين واصحاب القبعات الزرقاء المتواجدين في ساحة التحرير... حيث اكد المتظاهرين ان اصحاب القبعات الزرقاء هم جزء لا يتجزي من التظاهرات منذ خروجها. وهنا يتواجد اصحاب القبعات الزرقاء في التحرير والذين اكدوا ان تواجدهم هو لحماية وتنظيم التظاهرات وما حدث بالنجف الاشرف هو صنيعة المندسين الذين يريدون تشوية تظاهرات العراق واخراجها من السلمية .

ومع تواصل التظاهرات .... . في اكثر من مدينة عراقية ...يستمر الاستهداف الذي يطال العشرات منهم .ويرى مراقبون ان اولى مهام رئيس الوزراء المكلف .محمد علاوي .توافير الحماية لساحات التظاهر .مع تحقيق مطالبهم المشروعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..اصحاب القبعات الزرق يعربون عن استنكارهم ورفضهم لاحداث النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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