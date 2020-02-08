الرئيس المصري يصل إلى أديس أبابا استعدادا لتسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، استعدادا لتسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى جنوب أفريقيا خلال الدورة الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، المقرر انعقادها يومي 9 و10 فبراير/شباط الجاري.

ويسلم الرئيس المصري رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى نظيره الجنوب أفريقي، خلال أعمال القمة الأفريقية العادية على مستوى الزعماء ورؤساء الدول والحكومات.

وتولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي من فبراير/شباط 2019، فيما ستترأس جنوب أفريقيا الدورة الحالية 2020.



وعلى مدار العام، أظهرت القاهرة اهتماما لافتا على جميع المستويات بشؤون القارة، تمثلت في تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات في جميع المجالات ناقشت أزمات القارة، كما عكست زيارات السيسي الخارجية الأولوية التي نالتها قارة أفريقيا على أجندة الدبلوماسية المصرية.

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وتناولت مصر قضايا ومشكلات القارة الأفريقية في العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية، على رأسها القمة الأفريقية - الألمانية في برلين، والمنتدي الاقتصادي الأفريقي الروسي بسوتشي، ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، إضافة لإطلاق أجندة أفريقيا 2063 وتأسيس مركز إعادة الإعمار بعد النزاعات والتصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وإطلاق مبادرة علاج مليون أفريقي من فيروس سي.





وتتصدر القمة المرتقبة ملفات شائكة على رأسها السلم والأمن والصراعات والإرهاب، فضلا عن موضوعها الرئيسي شعار القمة "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".

وتناقش أيضا تقارير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي ومنظمة التجارة الحرة الأفريقية، وانتخاب 10 أعضاء بمجلس السلم والأمن والملف الليبي.

وانطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الخميس الماضي، اجتماعات الدورة الـ36 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، تمهيدا لعقد القمة الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية.