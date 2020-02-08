روسيا بصدد إنشاء طائرة قتالية أسرع من الصوت بـ6 مرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة وكالات السبت 2020/2/8 01:22 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/2/8 01:22 م بتوقيت أبوظبي مقاتلات روسية - أرشيفية

أعلنت روسيا، السبت، اختراع محرك يمكنها من إنشاء طائرة قتالية سريعة جدا تفوق سرعتها سرعة الصوت بفارق كبير يصل إلى نحو 6 مرات. وأوضحت هيئة براءات الاختراع الروسية أن مهندسي وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اخترعوا محركا يتمتع بإمكانيات محركين؛ هما الهوائي النفاث ومحرك الصواريخ الذي يعمل بالوقود السائل. Advertisements ومحرك الطائرة المنتظرة يمكنها من الطيران لبعض الوقت بسرعة 6 ماخ "أي نحو 6 أمثال سرعة الصوت" وتهاجم أهدافا في الفضاء القريب بالصواريخ. وتتفوق روسيا بهذا الاختراع على نفسها، إذ إنها بصدد إنشاء الطائرة المقاتلة الاعتراضية الجديدة التي تستطيع اعتراض أهداف لا تستطيع المقاتلة الاعتراضية الأساسية حاليا "ميج-31" الوصول إليها. وذكرت الروسكوسموس أن الغرب أيضا يعمل على إيجاد محركات من هذا النوع، وهي محركات تواجه مشكلة في تبريد نفسها.

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