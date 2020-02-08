حزب رئيس الوزراء الهندي يواجه تحدي انتخابات نيودلهي

بدأ الناخبون في نيودلهي الإدلاء بأصواتهم، السبت، في انتخابات تعد تحديا صعبا لحزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وناشد مودي الناخبين ممارسة حقهم الانتخابي، وكتب على تويتر: "أحث أبناء دلهي خاصة أصدقائي الشبان على التصويت بأعداد غفيرة".

وتجري المنافسة على كل مقاعد المجلس التشريعي بالمدينة والبالغ عددها 70 مقعدا.

ويحق لأكثر من 14.7 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات للاختيار من بين 672 مرشحا، وفقا لمفوضية الانتخابات، على أن تعلن النتيجة في 11 فبراير/شباط.

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ويوجه أي ضعف في الإقبال على المشاركة في انتخابات العاصمة ضربة لحزب "بهاراتيا جاناتا" بزعامة مودي بعد أن فقد سيطرته على ولاية مهاراشترا، وعاصمتها مومباي في أواخر العام الماضي.

في السياق نفسه، يتطلع حزب آم آدمي حزب "الرجل العادي" بزعامة آرفيند كيجريوال، الذي انبثق عن حملة لمكافحة الفساد في عام 2012، إلى الفوز بولاية ثانية متتالية.

ويحظى الحزب بتأييد الفقراء، بسبب توفيره مياها مجانية وحافلات نقل وكهرباء مدعمة.

وحقق حزب "الرجل العادي" فوزا ساحقا في الانتخابات الماضية التي أجريت عام 2015، حيث حصل على 67 مقعدا.

وتأتي الانتخابات في وقت يسجل فيه النمو الاقتصادي الهندي أبطأ وتيرة منذ ست سنوات ووسط معارضة قوية على قانون للجنسية.