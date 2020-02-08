واشنطن ترصد 11 مليون دولار للقضاء على رأسي "القاعدة" باليمن

أعلنت الإدارة الأمريكية رصد مكافأة تصل إلى 11 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على الإرهابيين سعد بن عاطف العولقي وخالد سعيد باطرفي.



ونشر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، السبت، صورة للإرهابي سعد بن عاطف العولقي، معلقا عليها: "تعرض الحكومة الأمريكية مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على العولقي".





وفي تغريدة أخرى نشر البرنامج صورة الإرهابي خالد سعيد باطرفي، عارضا مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى وقوعه في يد القوات الأمريكية باليمن.

وكتب قائلا: "باطرفي عضو بارز في تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية بمحافظة حضرموت في اليمن وعضو سابق في مجلس الشورى للقاعدة في شبه الجزيرة العربية".





يأتي هذا بعد أقل من يومين على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قتلت قاسم الريمي، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب، خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.



وأكد ترامب في بيان الخميس الماضي: "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد مدنيين في اليمن، وسعى لتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

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والأسبوع الماضي استهدفت طائرة بدون طيار، يعتقد أنها أمريكية، منزلا تابعا لأحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية" إن غارة جوية شنت، الإثنين الماضي، على منزل يقطنه أحد عناصر القاعدة في قرية "الحُزمة" في وادي عبيدة بمأرب.

وأشار المصدر إلى أن شهود عيان أكدوا أن المنزل قام باستئجاره شخص مجهول قدّم نفسه لسكان القرية بأنه "نازح" من وسط اليمن.

وأسفرت الغارة عن تدمير المنزل، فيما عثرت السلطات الأمنية التي عاينت المنطقة عقب الضربة الجوية على أسلحة ومعدات عسكرية خفيفة داخل المنزل المستهدف، وفقا للمصدر.

ولفت المصدر إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل العنصر الإرهابي دون أن يتم التأكد من هويته.

وتحدثت وسائل إعلام يمنية أن المستهدف هو أمير تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب قاسم الريمي، لكن الإدارة الأمريكية لم تعلن حتى اللحظة أي تأكيدات للعملية.

وتعلن وزارة الدفاع الأمريكية، في الغالب، تفاصيل الضربات الجوية التي تستهدف عناصر في القاعدة باليمن، خاصة القيادات الإرهابية البارزة.

ومطلع 2019، أعلنت واشنطن مقتل القيادي البارز بالقاعدة جمال البدوي المخطط الرئيسي للهجوم على مدمرة أمريكية في بحر العرب، وذلك بضربة استهدفته في مأرب شرقي اليمن.