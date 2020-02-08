شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أحدث قائمة بالدول المناطق التي سجلت إصابات بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

فيما يلي أحدث قائمة بالدول والمناطق التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ منذ ظهوره لأول مرّة في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في ديسمبر 2019.



خارج الصين القاريّة، أصيب بالفيروس التنفّسي المميت أكثر من 300 شخص في نحو 30 بلداً.

- الصين

-بلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين القاريّة 34 ألفا و546 شخصا في الصين القارية، توفي منهم 722 مصابا.

معظم الوفيات سجلت في هوباي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها مدينة ووهان.

وهذا العدد أكبر من الوفيات التي سجلت عند انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) وبلغ حوالى 650 في الصين القارية وهونغ كونغ في 2002-2003.

- توفي شخص في هونغ كونغ حيث سجلت 26 إصابة على الأقل.

- سجلت عشر إصابات في ماكاو.

- إصابة واحدة في التيبت.

اليابان: 89 اصابة بينها 64 على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي تخضع لحجر صحي قبالة سواحل يوكوهاما. من جهة أخرى توفي ياباني يشتبه بأنه أصيب بالفيروس في ووهان.

تم تأكيد إصابة واحدة على متن "وستردام" الباخرة السياحية الضخمة وهي في طريقها الى اليابان.

كوريا الجنوبية: 24 إصابة.

تايوان: 16 إصابة.

كمبوديا: إصابة واحدة.

الفلبين : ثلاثة مصابين توفي أحدهم.

فيتنام: 15 إصابة.

ماليزيا: 15 إصابة.

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تايلاند: 25 إصابة.

سنغافورة: 33 إصابة.

جنوب آسيا الهند: ثلاث إصابات.

نيبال: إصابة واحدة.

سريلانكا: إصابة واحدة.

استراليا :15 إصابة.

-كندا: خمس إصابات إلى جانب كنديين اثنين على متن السفينة المتوقفة قبالة سواحل يوكوهاما.

الولايات المتحدة:

12 إصابة وتوفي أمريكي في ووهان.

ألمانيا: 14 إصابة.

فرنسا: 6 إصابات.

إيطاليا: إصابتان.

بلجيكا : إصابة واحدة.

إسبانيا: إصابة واحدة.

فنلندا: إصابة واحدة.

السويد: إصابة واحدة.

بريطانيا: ثلاث إصابات.

روسيا: إصابتان.

الإمارات العربية المتحدة سبع إصابات.