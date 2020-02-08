كاتب يتحدث عن تمجيد رفاق أردوغان لسيد قطب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

أنقرة - الخليج 365

قال الكاتب مشاري الذايدي، حين يتفاخر مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولسانه الذلق ياسين أقطاي أو أكتاي، بتمجيده للمصري التكفيري الموتور سيد قطب، فنحن هنا لسنا أمام زلة لسان أو تصرف شاذ.



وأضاف في مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" لا.. هذا هو أسّ ولبّ ومخ الحزب الذي يقوده رجب طيب أردوغان، ليس من اليوم، بل منذ لحظات التكوين الأولى، في الستينيات، على يد المعلم الأول، أو "الخوجة" نجم الدين أربكان الذي أسس حركته الشهيرة "ملّي غوروش" أو الرؤية الوطنية عام 1969. كانت الحركة حينذاك تستند بشكل واضح إلى أدبيات سيد قطب وتحتفي بها وتدّرس كتبه في محاضنها بريف الأناضول حتى المهاجر الألمانية.

وتابع "اليوم يخبرنا القيادي الحزب الأردوغاني ياسين أقطاي الحقيقة بعد صدور كتابه بعنوان "سيد قطب.. بين غلو محبيه وظلم ناقديه" الذي اعتبر فيه أفكار سيد قطب ميراثا عالميا تجب الاستفادة منه.

ومضى عام 2016 احتفلت حكومة رجب طيب أردوغان بذكرى إعدام سيد قطب الخمسين، وعقدت ندوة عالمية حول سيد قطب، في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بمركز "علي أميري" ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ "ﻣﺎﺭﺩﻳﻦ"، وسط مدينة إسطنبول، ﻭﻣﻦ تنظيم ﻋﻤﺎﺩﺓ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺎﺕ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ "ﺳﺮﺕ" ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻤﺎﻥ.

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ويضيف تحقيق خاص لـ"العربية نت" عن تمجيد رفاق أردوغان لسيد قطب، ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ نائب رئيس الوزراء ﺑﻦ ﻋﻠﻲ يلدريم، ﻭﻭﺯﻳﺮ العدل، وغيرهما.

وأضاف "وقتها ألقى ياسين أقطاي - ما غيره - محاضرة تمجيدية بهذه المناسبة وظهرت تجلياته الياسينية الأقطاوية، إن صحّ النحت! قال: "سيد قطب ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ تأسيس ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ الرائد.. وﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ النظر ﺇﻟﻰ ﺧﻮﺍﻃﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﻟﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ".

ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ "ﻣﺎﺭﺩﻳﻦ - ﺁﺭتوﻗﻠﻮ" ﺃﺣﻤﺪ ﺁﻏيرﺁﻗﺠﺎ، اعترف وقتها بفضل سيد قطب على جماعته ببحث له عنوانه: "ﺇﺳﻬﺎﻡ سيد ﻗﻄﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ".

واستطرد الكاتب ياسين أقطاي، مستشار أردوغان، قال في محاضرته تلك التي أشرنا إليها في بداية الحديث، عام 2016 بعنوان "فكر سيد قطب بين المحلية والعالمية" إن "فكر سيد قطب ليس ملكا للمصريين وحدهم. إنه ميراث عالمي يجب الاستفادة منه".

ويتحفنا أكثر ياسين التركي الأردوغاني: "سيد قطب الذي كانت كتبه ممنوعة قبل 50 عاما في تركيا مثلما هو في كثير من الدول العربية، ها هو اليوم يتم القيام بندوة عالمية حوله بإشراف من الدولة التركية نفسها".

الأكيد أننا لا نحتاج إلى تذكير القراء الكرام بالشحنة التكفيرية المريضة في فكر سيد قطب التي كانت أساس التربية والتثقيف عند جماعات الشر مثل "الجهاد" المصرية، "الجماعة الإسلامية"، "قاعدة" الزرقاوي، "قاعدة" اليمن، "قاعدة" السعودية، جماعات الإرهاب في سيناء وليبيا، وطبعا "داعش".

واختتم" هذه أمور أوضح من عين الشمس.. لكن كيف تسنّى لرجب طيب أردوغان ورفاقه أن يخرجوا من القبعة نفسها، تارة بعبع سيد قطب، وتارة عروسة العلمانية والديمقراطية.. ويصدّقه بعض بلهاء اليسار الغربي والعربي أيضا؟!".