شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية تنفي تسجيل حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ عدم تسجيل أيّ حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، وقال "نحن نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أيّ مستشفى عند وجود أيّ اشتباه، وهذا يُحدث لبساً عند البعض".



وأضاف "جميع حالات الاشتباه التي فُحصت كانت نتائجها سليمة، ولله الحمد".

جاء ذلك في تغريده لـ"الربيعة"؛ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

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