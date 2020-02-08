النشرة: طريق شبعا عين عطا عبر وادي جنعم مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن المنطقة ما زالت تحت تأثير ​العاصفة الثلجية​ لليوم الثاني على التوالي في ظل جو من البرد القارس مصحوبة أحيانا برياح عاتية وتساقطت غزيرا للامطار تسببت بسيول جرفت معها الحصى والوحول إلى وسط الطرقات وحولت حفرها إلى مستنقعات إعاقت ​حركة السير​ على بعض الطرقات كما تسبب البرق والرعد إلى انقطاع ​التيار الكهربائي​ وخطوط الانترنت مرات عدة وتساقطت ليلا وفجر اليوم ​الثلوج​ ابتداءا من ارتفاع 900 متر وما فوق ما تسبب بانقطاع طريق شبعا ​عين عطا​ عبر وادي جنعم بسبب تراكم الثلوج في حين باتت طريق شبعا ​الهبارية​ وشعبا ​كفرشوبا​ ساكتين أمام السيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية.

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