جميل السيد: لا تقيلوا رياض سلامة حمّلوه المسؤولية وحاكموه

لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "على مدى 30 سنة كان هو الحاكم بأمر ​المال​، كان يصرخ انا مستقلّ، ولا سلطة عليّ من رئيس أو ​حكومة​ أو وزير، أنا الفهيم وأنتم أغبياء! وتركه الزعماء يفتعل بمالنا كما يريد وشاركوه بالمغانم ! اليوم هو يطلب الإذن من الحكومة!! بعد شو؟! لا تقيلوا ​رياض سلامة​، حمّلوه المسؤولية للآخر، وحاكموه".

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