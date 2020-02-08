بول كنعان: قادرون على تجاوز المرحلة الراهنة على صعوبتها برؤية واضحة

لفت رئيس "تجمع موارنة من اجل لبنان" المحامي بول يوسف كنعان الى انه "في عيد أبينا مارون، نجدد الالتزام بارثنا السرياني الماروني وبتاريخنا النضالي والايماني الراسخ، من اجل لبنان الرسالة والتعددية والتنوع".
ورأى أن "لبنان لطالما مر بصعوبات ونجح بتخطيها. ولبنان الدولة والشعب قادر على تجاوز المرحلة الراهنة على صعوبتها، برؤية واضحة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، وبالانصراف الى العمل على تنفيذها، بعيدا من اضاعة الوقت في التباينات الصغيرة والمصالح الحزبية والسياسية لهذا الطرف او ذاك"، مشددا على أن "لبنان قادر على النهوض من كبوته، والمسؤولية ملقاة علينا كلبنانيين، فاما ان نبادر ونتعاون فننجز ونتقدم، او نكتفي بالملامة والتوصيف، بلا خطوات عملية، ليكون لنا غد افضل، فأي طريق سنختار؟".
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