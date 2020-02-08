أبو الحسن: مهما اشتد الظلم سترحلوا لينعم لبنان بفجر جديد

رأى أمين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي ابو الحسن​ انه "‏ليت بياض ​الثلج​ يغطي سواد بعض من جعل ايام ال​لبنان​يين قاتمة ، لكن مهما إشتد الظلم واستفحل الظلام في أيامكم ستشرق شمس الحقيقة وترحلوا لينعم لبنان بفجر جديد" .

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