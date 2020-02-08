الثلوج قطعت طرقا جبلية في عكار وأضرار في البساتين والبيوت المحمية

غطت الثلوج المرتفعات الجبلية كافة في محافظة عكار اعتبارا من 1200 متر وما فوق، وتعمل جرافات وزارة الاشغال العامة والاتحادات البلدية والبلديات والدفاع المدني على إعادة فتح الطرق الرئيسية والفرعية لتأمين حركة المرور بين البلدات والقرى الجبلية التي تشهد موجة برد قارس وتشكل الجليد.
وأفاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب أن الجرافات تعمل على فتح طريق القموعة فنيدق مشمش نزولا حتى بلدة حرار.
وأشار الى أن طريق وطى مشمش البويدرات مرجحين الهرمل مقطوعة. وكذلك طريق القموعة مرجحين الهرمل. وطريق القموعة الشنبوق في اتجاه القبيات مقطوعة ايضا.
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