الثلوج قطعت طرقا جبلية في عكار وأضرار في البساتين والبيوت المحمية

غطت ​الثلوج​ المرتفعات الجبلية كافة في محافظة عكار اعتبارا من 1200 متر وما فوق، وتعمل جرافات ​وزارة الاشغال​ العامة والاتحادات ​البلدية​ و​البلديات​ و​الدفاع المدني​ على إعادة فتح الطرق الرئيسية والفرعية لتأمين ​حركة المرور​ بين البلدات والقرى الجبلية التي تشهد موجة برد قارس وتشكل الجليد.

وأفاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة ​جرد القيطع​ خالد ديب أن الجرافات تعمل على ​فتح طريق​ ​القموعة​ ​فنيدق​ مشمش نزولا حتى بلدة حرار.

وأشار الى أن طريق وطى مشمش البويدرات مرجحين ​الهرمل​ مقطوعة. وكذلك طريق القموعة مرجحين الهرمل. وطريق القموعة الشنبوق في اتجاه ​القبيات​ مقطوعة ايضا.