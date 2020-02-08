تعطل الملاحة البحرية في الميناء التجاري في صور

تعطلت الملاحة البحرية في الميناء التجاري في صور وتوقفت أعمال الصيد البحري، بسبب الرياح العاتية والامطار، حيث بلغ ارتفاع الامواج الى 4 أمتار.
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