بري غادر الى الأردن للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

غادر رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الى عمان على رأس وفد إداري وإعلامي للمشاركة في المؤتمر الثلاثين الطارىء للاتحاد البرلماني العربي الذي ينعقد في العاصمة ​الاردن​ية عمان اليوم، "دعما للشعب الفلسطيني ومساندة له في قضيته العادلة قضية العرب والمسلمين في مواجهة صفقة القرن".

وسيلقي بري كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر، يسلط فيها الضوء على صفقة القرن وتداعياتها الخطرة على القضية الفلسطينية وعلى منطقة الشرق الاوسط وموقف لبنان منها.