السيسي وصل لاثيوبيا للمشاركة بالقمة الافريقية وسيلتقي عددا من الرؤساء

وصل الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ على رأس وفد إلى ​إثيوبيا​ للمشاركة في فعاليات ​الدورة​ الـ33 لقمة رؤساء دول وحكومات ​الاتحاد الأفريقي​ والتي تبدأ يوم الأحد ولمدة يومين، بحسب ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم ​رئاسة الجمهورية​.

وأشار سفير مصر لدى ​اثيوبيا​ ومندوبها لدى مفوضية ​الاتحاد الافريقي​ أسامة عبد الخالق الى ان "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك في فعاليات القمة، حيث يلتقى عددا من الرؤساء والقادة الأفارقة والضيوف الدوليين البارزين".

ولفت عبد الخالق إلى أن الرئيس السيسي سوف يترأس الجلسة المغلقة فى أول أيام القمة لعرض التحديات التى تقف أمام تقدم القارة السمراء،مشيرا الى أنه "ستكون هناك بعد الجلسة المغلقة، جلسة مفتوحة يحضرها الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ أو من ينوب عنه، وأمين عام ​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​، وسكرتير عام ​الأمم المتحدة​ أنطونيو غوتيريش".