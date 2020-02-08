مستشفى صيني يقدم لمرضى كورونا عشاء من لحم السلاحف

قدم أحد مستشفيات مدينة ووهان الصينية وجبة عشاء متكونة من لحم السلاحف للمرضى الموجودين في الحجر الصحي.
ونشرت وسائل الإعلام الصينية مقطع فيديو لأحد المرضى، اشار فيه الى إن "المستشفى قدمت وجبة تشمل لحم السلحفاة الناعمة".
ويعتبر لحم السلحفاة الناعمة، مغذي للغاية في الطب الصيني التقليدي، ويعتقد الناس أن هذه السلاحف غنية بالبروتين ويمكن أن تساعد المرضى على الشفاء بسرعة أكبر.
ويأتي هذا النوع من السلاحف من البراري أو من المزارع الخاصة، وعادة ما تغلى في الماء لصنع مرق مغذي.
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