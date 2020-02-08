الدفاع التركية: نقاط المراقبة في إدلب تواصل مهامها وقادرة على حماية نفسها

أكدت ​وزارة الدفاع التركية​ ان "نقاط المراقبة في إدلب تواصل مهامها وقادرة على حماية نفسها". وشددت على انه "سنرد بقسوة إذا تعرضت نقاط مراقبتنا في إدلب لهجوم جديد".​​​​​​​

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