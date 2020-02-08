ثمانية قتلى وعشرات الجرحى في اشتباكات في جنوب كازاخستان

أعلن وزير الداخلية في ​كازاخستان​ يرلان تورغومباييف، عن "مقتل ثمانية أشخاص وجرح عشرات آخرون في صدامات بين قرويين في جنوب كازاخستان، موضحا أن 300 شخصا شاركوا في المواجهات التي جرت يوم أمس.

ودعا رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف إلى اجتماع طارئ للحكومة أكد خلاله أن الشركة والحرس الوطني تمكنا من "السيطرة على الوضع".

واضاف "هذه الليلة في حي كوردي بمنطقة زامبيل وقعت ​اشتباكات​ ومعارك بين السكان المحليين في عدد من المناطق. للأسف سقط جرحى وقتلى وأعبر عن تعازي الحارة بالذين لقوا حتفهم".